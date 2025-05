Keijzer ziet huurbevriezing als 'gegeven' ondanks juridische stap

DEN HAAG (ANP) - Het plan om de sociale huren twee jaar te bevriezen is voor minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting (BBB) een "gegeven". Dat schrijft haar ministerie in een reactie nadat ongeveer tweehonderd woningcorporaties een eerste juridische stap hebben gezet richting een rechtszaak om de huurbevriezing terug te draaien. Wel erkent Keijzer dat het huurplan "grote gevolgen heeft voor de investeringscapaciteit van woningcorporaties".

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de brief van de corporaties ontvangen, bevestigt een woordvoerder. "De minister is momenteel bezig om de huurbevriezing uit te werken en oplossingen in kaart te brengen voor de investeringscapaciteit van corporaties. Alles is erop gericht om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden."

Eerder in een debat schatte de minister dat de gemiste huurinkomsten de komende tien jaar leiden tot ongeveer 85.000 minder nieuwe woningen. Corporatiekoepel Aedes denkt dat dit aantal kan oplopen tot 181.000.