Bitcoin stijgt naar recordhoogte

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De bitcoin heeft een nieuw recordniveau bereikt. 's Werelds meest verhandelde cryptomunt steeg woensdag omstreeks 17.00 uur (Nederlandse tijd) tot een prijs van 109.302 dollar. Beleggers in cryptomunten waren optimistisch over de komst van nieuwe regelgeving in de Verenigde Staten voor stablecoins, oftewel digitale munten die zijn gekoppeld aan een vaste waarde.

Het record volgt op het nieuws dat de Amerikaanse Senaat een wetsvoorstel voor de regulering van stablecoins kan behandelen. Eerder blokkeerden kritische Democraten de behandeling van het voorstel, maar de Senaat stemde dit obstakel weg.

Bitcoins en andere cryptomunten zitten sinds de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS in de lift. Hij wil de regelgeving en het toezicht rond digitale munten versoepelen en beloofde tijdens zijn campagne van de VS de "cryptohoofdstad" van de wereld te maken. Het nu verbroken record van de bitcoin stamt van 20 januari, de dag van Trumps inauguratie.