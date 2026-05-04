Bitcoin voor het eerst in maanden meer dan 80.000 dollar waard

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - Cryptomunt bitcoin is voor het eerst in meer dan drie maanden weer meer dan 80.000 dollar waard geworden. Handelaren verwerkten gemengde berichten over de oorlog in het Midden-Oosten. Verder lijkt sprake van optimisme dat er in de Verenigde Staten een doorbraak is in onderhandelingen over een bepaling in een wetsvoorstel voor cryptowetgeving.

's Werelds grootste cryptomunt werd maandagochtend zo'n 2 procent meer waard, waardoor de waarde van de munt voorbij de 80.000 dollar ging. Het gaat om het hoogste niveau sinds 31 januari. Andere crypto's gingen ook in waarde omhoog.

President Donald Trump zei dat de VS schepen die niet bij de Iranoorlog betrokken zijn door de Straat van Hormuz gaan begeleiden. Maar een hoge Iraanse functionaris waarschuwde dat Teheran elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat zou beschouwen als een schending van het staakt-het-vuren.

Bitcoin bereikte in oktober nog een record van meer dan 126.000 dollar. Maar daarna zette een daling in, tot ongeveer 60.000 dollar in februari.