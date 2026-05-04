GameStop doet bod van 56 miljard dollar op eBay

GRAPEVINE (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse videogameketen GameStop heeft een bod uitgebracht op eBay van bijna 56 miljard dollar (bijna 48 miljard euro). GameStop wil van de onlinemarktplaats een concurrent maken voor webwinkelconcern Amazon.

GameStop biedt 125 dollar per aandeel eBay in een combinatie van aandelen en contant geld, meldde topman Ryan Cohen van GameStop in een brief aan het bestuur van eBay. Gebaseerd op de slotkoers van eBay op vrijdag, vertegenwoordigt het bod een premie van ongeveer 20 procent.

eBay heeft een marktwaarde die bijna vier keer zo groot is als die van GameStop, waardoor het overnamebod als een ambitieuze poging wordt gezien. De videogameketen heeft sinds begin februari al een belang van 5 procent in eBay opgebouwd.

"eBay zou veel meer waard moeten zijn - en zal veel meer waard zijn", zei Cohen in een interview met The Wall Street Journal dat zondag werd gepubliceerd. "Ik denk erover om van eBay iets te maken dat honderden miljarden dollars waard is. Het zou een serieuze concurrent van Amazon kunnen worden."