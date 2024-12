Bitcoin voor het eerst meer dan 100.000 dollar waard

De waarde van de bitcoin is in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst de 100.000 dollar gepasseerd. Omstreeks 03.43 uur was 's werelds bekendste cryptomunt 101.094 dollar (ongeveer 96.090 euro) waard. De waarde van de bitcoin zit al langer in de lift, sinds Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Beleggers verwachten onder leiding van Trump de regelgeving rond cryptovaluta in de Verenigde Staten zal worden versoepeld.

Sinds de verkiezingsoverwinning is de gehele cryptomarkt al zo'n 1 biljoen (1000 miljard) dollar meer waard geworden. Volgens cryptoplatform CoinMarketCap was deze markt ruim 3,3 biljoen dollar waard. Bitcoin neemt daarvan bijna 2 biljoen dollar voor zijn rekening.

Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne onder meer beloofd van de Verenigde Staten de wereldwijde "cryptohoofdstad" te maken. Ook was hij van plan Gary Gensler te ontslaan, het hoofd van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Donderdagavond kwam echter het nieuws naar buiten dat Gensler zijn functie op 20 januari neerlegt, op de dag van de inauguratie van Trump. De SEC-baas stond bekend als voorstander van strengere regels voor cryptomarkten.