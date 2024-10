Bitcoin voor het eerst sinds juni boven 71.000 dollar

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De bitcoin zette dinsdag de opmars voort en was voor het eerst sinds juni kortstondig meer dan 71.000 dollar waard. De koers van de grootste en bekendste cryptomunt ter wereld is dit jaar al zo'n 70 procent in waarde gestegen. De opmars wordt gedreven door de aanhoudende sterke vraag onder beleggers naar Amerikaanse beursgenoteerde bitcoinfondsen en speculatie dat de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump op 5 november de verkiezingen wint.

Een terugkeer van oud-president Trump naar het Witte Huis wordt als positiever gezien voor de cryptosector. Trump heeft beloofd om van de Verenigde Staten de cryptohoofdstad van de wereld te maken. De Democratische kandidaat Kamala Harris heeft tot nu toe een meer afgemeten aanpak aangenomen en heeft beloofd een meer regelgevend kader voor de industrie te ondersteunen. De standpunten van beide kandidaten verschillen wel met het hardhandige optreden tegen de sector onder de huidige president Joe Biden.

Rond 06.30 uur noteerde de bitcoin 1,8 procent hoger op zo'n 70.900 dollar, volgens gegevens van cryptoplatform CoinMarketCap. Eerder op de ochtend was de cryptomunt nog 71.310 dollar waard. In maart dit jaar bereikte de bitcoin een recordniveau van bijna 74.000 dollar. Ook andere cryptomunten zaten in de lift. Zo steeg de waarde van ether met 4 procent tot 2616 dollar.