In zomer kwart minder asielzoekers dan vorig jaar

Iets meer dan 8100 mensen hebben in juli, augustus en september asiel aangevraagd in Nederland. Dat is bijna een kwart minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Toen waren er ruim 10.500 asielverzoeken, en het jaar daarvoor vroegen in dat kwartaal ruim 11.000 mensen om asiel in Nederland.

Statistiekbureau CBS heeft de nareizigers niet meegerekend in de cijfers. Dat zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Hun aantallen zijn stabiel: 2650 mensen in juli, augustus en september van dit jaar, 2600 in diezelfde maanden vorig jaar.

Sinds het begin van dit jaar waren er iets minder dan 25.000 asielaanvragen. Dat is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Toen hadden iets meer dan 25.000 mensen asiel aangevraagd in de eerste negen maanden.

Herkomstlanden

Syriërs vormen de grootste groep asielzoekers. In het derde kwartaal vroegen ongeveer 3300 mensen uit dat land asiel aan in Nederland. Maar ook dat is minder dan in vorig jaar. Toen vroegen 4320 Syriërs asiel aan in juli, augustus en september. Daarna volgen Turkije, Eritrea en Somalië als herkomstlanden.

De meeste asielzoekers zijn jonger dan 35 jaar. Dit geldt vooral bij de asielzoekers uit Eritrea, meer dan de helft van hen is minderjarig.