EU laakt Israëlische maatregelen tegen hulporganisaties

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 12:22
BRUSSEL (ANP/AFP) - Eurocommissaris Hadja Lahbib heeft beklemtoond dat Israëlische maatregelen tegen niet-gouvernementele organisaties die actief zijn in de Gazastrook "vitale hulp" aan de belegerde strook zullen blokkeren.
De nieuwe Israëlische wet over de registratie van hulporganisaties kan volgens haar niet worden uitgevoerd op de manier zoals die nu wordt gepresenteerd. De Belgische eurocommissaris voor Humanitaire Hulp zegt dat juist alle obstakels voor de toegang van hulp tot de Gazastrook moeten worden weggenomen.
Israël heeft dinsdag aangekondigd dat tientallen organisaties hun hulpacties moeten stoppen, omdat ze niet aan de nieuwe regels voldoen. De bestaande vergunningen lopen 1 januari af. Een reeks landen, waaronder Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan en Noorwegen, heeft verbijstering over de Israëlische maatregelen uitgesproken. De Palestijnse Autoriteit spreekt van het stilleggen van de werkzaamheden van de humanitaire organisaties. Het gaat om mogelijk tussen de 25 en 37 organisaties.
