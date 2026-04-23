Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen

ARNHEM (ANP) - Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's. Twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem zijn doorzocht, meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Volgens de opsporingsdienst is beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie. De zaak kwam aan het rollen na informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU). Die onderzoekt transacties en geldstromen die verband houden met witwassen en financiering van terrorisme. "Verschillende partijen meldden aan FIU-Nederland dat de verdachte onderneming grote hoeveelheden contant geld afstortte. Er werden ongebruikelijke transacties gemeld voor een totaalbedrag van ruim 28 miljoen euro over de periode 2021 tot en met 2025", aldus de FIOD.

De verdachte onderneming ontving wekelijks gemiddeld 300.000 euro aan contant geld.