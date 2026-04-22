ADHD is meer dan onoplettendheid en druk gedrag: 9 categorieën met symptomen vastgesteld

ADHD wordt traditioneel omschreven aan de hand van drie kernsymptomen: onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Die driedeling, vastgelegd in de DSM vormt al jaren de basis voor diagnose en behandeling. Maar nieuw kwalitatief onderzoek onder volwassenen met ADHD suggereert dat dit beeld te beperkt is.

De studie identificeert negen categorieën van symptomen. Naast de bekende drie, komen zes minder erkende maar veelvoorkomende klachten naar voren. Die worden in de huidige diagnostische criteria slechts zijdelings genoemd of ontbreken geheel.

Een van de meest genoemde is desorganisatie. Dit gaat verder dan een rommelige werkplek: het omvat moeite met plannen, structureren en overzicht houden, met gevolgen voor werk en dagelijks functioneren. Veel deelnemers beschrijven een constant gevoel van overweldiging.

Slecht in namen onthouden

Ook vergeetachtigheid blijkt complexer dan gedacht. Waar de DSM vooral wijst op het vergeten van dagelijkse taken, rapporteren patiënten bredere problemen: van het onthouden van afspraken tot het terughalen van recente gebeurtenissen of zelfs namen tijdens gesprekken.

Een derde belangrijke categorie is wat onderzoekers ‘activatieproblemen’ noemen, ook wel bekend als executieve disfunctie. Het gaat om moeite met het starten en afronden van taken, zelfs wanneer die belangrijk of interessant zijn. Patiënten beschrijven een gevoel van verlamming, waarbij alleen externe druk of urgentie hen in beweging krijgt.

Opvallend is ook de rol van emotionele ontregeling. Hoewel dit fenomeen goed gedocumenteerd is in wetenschappelijke literatuur, ontbreekt het grotendeels in de DSM. Deelnemers spreken over intense emoties, snelle stemmingswisselingen en moeite met het reguleren van boosheid of gevoelens van afwijzing.

Daarnaast blijkt tijdsbeleving een cruciale factor. Mensen met ADHD hebben vaak moeite om in te schatten hoe lang iets duurt of verliezen het besef van tijd volledig, bijvoorbeeld tijdens periodes van hyperfocus. Dit kan leiden tot uitstelgedrag of juist het missen van deadlines.

Slecht slapen

Tot slot speelt slaap een belangrijke rol. Veel patiënten melden slaapproblemen, zoals moeite met inslapen door een overactief brein of een verstoord dag-nachtritme. Hoewel nog onduidelijk is of dit een direct symptoom is of een bijkomende aandoening, heeft het duidelijke impact op het dagelijks functioneren.

Volgens de onderzoekers onderstreept dit alles het belang van patiëntgerichte studies. Waar traditionele diagnostiek vooral leunt op observeerbaar gedrag, tonen deze bevindingen dat veel kernervaringen van ADHD zich juist intern afspelen.

Het bredere symptoombeeld kan belangrijke gevolgen hebben. ADHD is nog altijd ondergediagnosticeerd, met name bij volwassenen. Door de criteria uit te breiden en meer rekening te houden met subjectieve ervaringen, kan de herkenning verbeteren en daarmee ook de toegang tot passende hulp.