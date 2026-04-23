Waarom je de ene dag superproductief bent en de andere dag niks voor elkaar krijgt

Soms vlieg je door je takenlijst heen alsof het niets is. Je hoofd is helder, beslissingen gaan snel en voor je het weet is alles afgevinkt. Maar er zijn ook dagen waarop zelfs het beantwoorden van één mail eindeloos lijkt te duren. Dat verschil zit niet alleen tussen je oren, het is daadwerkelijk meetbaar.

Onderzoekers van de University of Toronto ontdekten dat dagelijkse schommelingen in mentale scherpte een grote rol spelen in hoe productief je bent. "Sommige dagen klopt alles gewoon, en op andere dagen voelt het alsof je door een soort mist heen werkt”, zegt Cendri Hutcherson, hoogleraar psychologie en leider van het onderzoek.

Tot wel een uur verschil

De studie laat zien dat je op een ‘goede’ dag zomaar 30 tot 40 minuten extra werk gedaan krijgt. In het uiterste geval kan het verschil tussen een sterke en een mindere dag zelfs oplopen tot zo’n 80 minuten.

Dat heeft alles te maken met hoe scherp je brein functioneert. Denk aan focus, snelheid van denken en hoe makkelijk je beslissingen neemt. Zit je goed in je vel, dan stel je niet alleen sneller doelen, maar werk je ze ook consequenter af. Is die scherpte minder, dan blijft er simpelweg meer liggen.

Onderzoek over twaalf weken

Om dat beter te begrijpen, volgden onderzoekers studenten gedurende twaalf weken. Ze wilden weten waarom het op sommige dagen lukt om plannen uit te voeren en op andere dagen totaal niet.

De uitkomst: kleine dagelijkse verschillen in mentale scherpte blijken verrassend bepalend. Op dagen dat deelnemers beter scoorden dan hun eigen gemiddelde, gingen ze ambitieuzer te werk en waren ze productiever. Op mindere dagen gebeurde juist het tegenovergestelde.

Opvallend is dat eigenschappen als discipline of doorzettingsvermogen dit effect niet volledig opvangen. Iedereen heeft dus pieken en dalen.

Waar hangt het van af?

De onderzoekers keken ook naar factoren die invloed hebben op die mentale scherpte. Daar kwamen een paar duidelijke punten uit naar voren.

Slaap speelt een grote rol: wie meer slaapt dan normaal, presteert vaak beter. Ook het moment van de dag telt mee: veel mensen zijn eerder op de dag scherper. Daarnaast heeft je stemming invloed: somberheid gaat vaak samen met minder focus.

Werkdruk blijkt een dubbel effect te hebben. Korte periodes van hard werken kunnen juist helpen om scherp te blijven. Maar wie te lang doorgaat zonder rust, ziet zijn prestaties juist afnemen. "Dat is de afweging”, zegt Hutcherson. "Je kunt best een dag of twee flink doorpakken. Maar als je te lang zonder pauze doorgaat, betaal je daar later de prijs voor.”

Het idee dat je soms gewoon een ‘off day’ hebt, blijkt dus minder willekeurig dan gedacht. Je productiviteit hangt sterk samen met hoe goed je brein op dat moment functioneert.