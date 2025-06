Blokker wil 400 medewerkers weer aannemen voor nieuwe winkels

VOORBURG (ANP) - Blokker wil ongeveer vierhonderd oud-werknemers opnieuw aannemen voor de veertig winkels die de winkelketen de komende periode weer opent, ondanks dat veel van hen al een nieuwe baan hebben gevonden. Dit meldt eigenaar Roland Palmer tijdens de opening van de locatie in Voorburg. Dat is een van de twaalf Blokker-vestigingen waarvan de deuren sinds woensdag weer open zijn.

In elke winkel zullen gemiddeld tien mensen werken, zegt Palmer. De neef van Jaap en Ab Blokker heeft de merknaam gekocht na het faillissement in november. De winkelketen heeft het personeelsbestand weer opgebouwd door contact op te nemen met voormalige Blokker-medewerkers via het zakelijke socialemediaplatform LinkedIn en hun netwerken, legt hij uit. "Wij hebben via LinkedIn heel veel mensen kunnen benaderen. Je benadert één en die benadert nog één en die benadert nog één."

Op het hoofdkantoor van Blokker werken volgens Palmer momenteel 25 mensen.