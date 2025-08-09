ECONOMIE
Drie keer per dag rijst: waarom er bijna geen dikke Japanners zijn

gezondheid
door Ans Vink
zaterdag, 09 augustus 2025 om 15:38
Ze bestaan wel, zeer dikke Japanners. Maar dat zijn meestal Sumoworstelaars: die zijn dik omdat ze daar geld aan verdienen Maar obese mensen zie je in Japan nauwelijks. Japanners eten heel veel rijst, maar ze blijven slank.
Japanners zijn zelden dik door een combinatie van gezonde eetgewoonten, kleine porties, veel beweging en sterke sociale en culturele normen rond slank zijn.
Belangrijke factoren:
  • Traditioneel Japans dieet: Bestaat uit veel groenten, rijst, vis, zeewier en weinig rood vlees of zuivel. Het eten is meestal onbewerkt en porties zijn klein. Gerechten als miso-soep en veel groente vormen de basis van de maaltijd.
  • Portiecontrole: Japanners eten vaak tot ze voor 80% vol zitten (‘Hara Hachi Bu’), waardoor ze minder snel overeten. Snacken tussen de maaltijden komt minder voor en porties zijn doorgaans klein—ongeveer 140 gram rijst per maaltijd, wat rond de 200 kcal is.
  • Lichaamsbeweging: Dagelijks wandelen – gemiddeld 6.000 tot 7.000 stappen per dag – is een vast onderdeel van het leven.
  • Culturele en sociale normen: Slank zijn wordt in Japan sociaal gewaardeerd en afwijking hiervan valt op; er is aanzienlijke groepsdruk om niet aan te komen. Overgewicht wordt vaak geassocieerd met gebrek aan zelfdiscipline.
  • Voedselkwaliteit boven kwantiteit: De nadruk ligt op hoogwaardige, seizoensgebonden ingrediënten en overzichtelijk eten, waardoor men minder geneigd is tot overeten.
Samengevat: het lage obesitaspercentage in Japan (rond 3-4%) is niet aan “de genen” toe te schrijven, maar vooral aan diepgewortelde voedingsgewoonten, portiecontrole, een actieve levensstijl en een cultuur waarin slank zijn de norm

