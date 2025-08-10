Als je wel eens in de bergen hebt gereden heb je het vast wel eens gezien in een afdaling: iemand die voor je rijdt en voortduren remt. (Of misschien was je dat wel zef)

Rijden in de bergen (en parkeren op een heuvel) is helemaal niet ingewikkeld. Maar he moet wel een paar dingen weten.

Het vraagt een andere techniek dan op vlak asfalt. De sleutel: laat de motor het werk doen, niet je remmen. Daarmee houd je controle, voorkom je remfading en rij je zuiniger.

Klimmen doe je met toeren: kies een lagere versnelling zodat de motor rond 2.000–3.000 t/min (benzine vaak wat hoger) kan trekken zonder bokken. De ANWB adviseert om tijdig terug te schakelen vóór een steile haarspeldbocht, zodat je niet midden in de bocht vermogen verliest. “Schakel terug vóór de helling; eenmaal op de helling is het lastiger,” luidt de vuistregel.

Dalen is omgekeerd rijden: use the gear you would need to climb that hill. Dus rem op de motor in een lagere versnelling, en gebruik de voetrem kort en stevig om snelheid te corrigeren. Langdurig “slepend” remmen kan je remmen oververhitten en fading veroorzaken; dat vergroot de remweg aanzienlijk. De ADAC en ANWB benadrukken: motorrem eerst, wrijvingsremmen slechts aanvullend.

Praktische tips in één oogopslag:

Klim: voor de bocht terugschakelen, toeren in het groene/veilige gebied houden, constant gas voor tractie.

Daal: dezelfde versnelling als bij klimmen, motorrem gebruiken; kort en krachtig bijremmen als nodig.

Parkeren op helling? Wielen naar de stoep draaien (heuvelop: wielen van de stoep weg en auto tegen stoeprand laten “rusten”; heuvelaf: wielen naar de stoep), handrem aantrekken en een versnelling inschakelen: eerste versnelling heuvelop, achteruit heuvelaf. Bij automaat: P én handrem, bij voorkeur eerst handrem stevig aantrekken, dan pas P, zodat de lock-pin niet belast wordt.

Basiskeuzes bergop/bergaf (vuistregels)