Blokker wil terugkeren met meer advies en producten voor jongeren

VOORBURG (ANP) - Blokker, dat woensdag de eerste tien winkels heeft geopend na het faillissement eind vorig jaar, wil terugkeren in de Nederlandse winkelstraten met een assortiment dat meer op jongeren is gericht, bredere looppaden en meer advies in de winkels.

In de nieuwe vestigingen liggen veel producten die Blokker voor het faillissement ook verkocht. Daaraan zijn nieuwe producten toegevoegd, zoals picknickmanden, geurstokjes en stoomapparaten, zegt eigenaar Roland Palmer van de winkelketen woensdag bij de opening van het filiaal in het Zuid-Hollandse Voorburg. "We hebben altijd hele goede strijkplanken en strijkijzers gehad, alleen als je een jonge vrouw van 25 spreekt, die zegt: dat doet mijn moeder. Dat doe ik niet meer. Wat ze wel doen, is stomen." Zo wil de keten volgens hem zowel oudere als jongere mensen aanspreken.

De komende tijd wil Blokker in totaal veertig winkels openen. Palmer meldt dat de volgende tien winkels op 2 juli opengaan.