Bloomberg: Aegon overweegt activiteiten buiten de VS te verkopen

SCHIPHOL (ANP) - Aegon overweegt enkele activiteiten buiten de Verenigde Staten te verkopen. De Nederlandse verzekeraar haalt het grootste deel van zijn winst uit de VS en wil zich focussen op zijn belangrijkste markt. Dit melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

De verzekeraar overlegt hierover volgens de bronnen met financieel adviseurs. Het zou onder meer gaan om activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Ook kan Aegon overwegen zijn belang van 51 procent in een joint venture met de Spaanse bank Banco Santander, die in Spanje en Portugal verzekeringsproducten distribueert, te verkopen.

Aegon heeft zich sinds de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR grotendeels teruggetrokken van de Nederlandse markt. In augustus maakte Aegon bekend te overwegen zijn hoofdkantoor en vestigingsplaats te verhuizen naar de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor van Aegon bevindt zich momenteel op Schiphol en de verzekeraar is gevestigd op Bermuda.