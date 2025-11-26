Ruim 1500 mensen brengen laatste groet aan René Karst

HOOGEVEEN (ANP) - Ruim 1500 fans en andere belangstellenden hebben woensdagmiddag in Theater De Tamboer in Hoogeveen afscheid genomen van de overleden volkszanger René Karst. Dat laat theaterdirecteur Pieter-Bas Rebers weten aan het ANP. Hij zegt onder de indruk te zijn van de hoge opkomst. Voor het podium, waar de kist van de zanger staat, is een groot eerbetoon ontstaan met honderden bloemen en kaartjes.

Het publiek kon tot 19.00 uur langskomen in De Tamboer, waar Karst oorspronkelijk op deze dag zijn theatertour zou beginnen. Woensdagavond vindt een besloten herdenking plaats voor genodigden.

De directeur vertelt een "nauwe band" te hebben gehad met Karst, die hij omschrijft als "een echte Hoogevener". "Hij was druk bezig met alle laatste voorbereidingen voor vandaag, voor zijn première." Dat op dezelfde dag nu zijn herdenking plaatsvindt, maakt het volgens Rebers extra zwaar.

Karst overleed vorige week vrijdag onverwacht op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De uitvaart vindt later deze week plaats in besloten kring.