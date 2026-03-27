Bloomberg: AI-bedrijf Anthropic mogelijk in oktober naar de beurs

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - AI-bedrijf Anthropic, bekend van zijn chatbot Claude, overweegt in oktober al naar de beurs te gaan. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Het bedrijf is in een race verwikkeld met rivaal OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, om als eerste naar de beurs te gaan.

De grote Amerikaanse banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley worden volgens de ingewijden naar verwachting overwogen voor belangrijke rollen bij de beursnoteringen van zowel Anthropic als OpenAI. Ze melden daarbij dat de gesprekken nog lopen en dat nog geen definitieve beslissingen zijn genomen.

Vorige maand haalde Anthropic 30 miljard dollar op bij een nieuwe financieringsronde, waarbij het bedrijf werd gewaardeerd op 380 miljard dollar, ongeveer 329 miljard euro.

Het bedrijf werd in 2021 opgericht door voormalige werknemers van OpenAI. Google, Nvidia, Amazon en Microsoft hebben belangen genomen in Anthropic en de AI-startup gespecialiseerde chips en andere technologie geleverd.