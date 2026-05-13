Waarom je altijd een paar tennisballen en een sok mee op vakantie moet nemen

Paspoort ingepakt? Check. Opladers mee? Check. Zwemkleding niet vergeten? Check. Maar er is nóg iets dat volgens experts standaard in je handbagage thuishoort: een tennisbal (of twee).

Wie op vliegvakantie gaat, weet hoe frustrerend inpakken kan zijn. Zeker nu veel luchtvaartmaatschappijen streng zijn op bagageformaat en extra koffers flink geld kosten, telt iedere centimeter. Toch is het de moeite om plek vrij te houden voor een simpel sportattribuut, dat verrassend handig gaat zijn tijdens lange reizen

Twee tennisballen

De tennisbal is namelijk niet bedoeld om op het vliegveld een potje te tennissen of je reisgenoten mee te irriteren. Volgens slaaptherapeut Tracy Hannigan is het juist een handig hulpmiddel om lichamelijke klachten tijdens een vlucht te verminderen.

Ze legt op reisblog Travel&Leisure uit dat de bal kan helpen om stijfheid en spierpijn tegen te gaan tijdens lange vluchten. Door de tennisbal zachtjes over je benen, dijen of schouders te rollen en lichte druk uit te oefenen, kun je de bloedsomloop stimuleren. Vooral tijdens urenlang stilzitten gaat dat een groot verschil maken.

Sok

Nog slimmer: neem ook een sok of kleine handdoek mee. Daarmee kun je de tennisbal inwikkelen voor extra comfort tijdens het masseren. Ook kun je de bal in je nek of tegen je rug plaatsen om spanning te verlichten. Gebruik twee tennisballen voor een nog effectievere massage.

Lang stilzitten blijft hoe dan ook onverstandig. Tijdens een lange vlucht, treinrit of autotrip is het belangrijk om regelmatig te bewegen. Even opstaan, je benen strekken en eventueel compressiesokken dragen helpt om je bloedsomloop op gang te houden en trombose te voorkomen.