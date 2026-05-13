Energierekening 2026: betaalt Nederland echt de hoogste prijs van Europa?

Onze gasprijs staat op de tweede plek van de EU, terwijl onze stroomprijs juist in de middenmoot zit. Toch stijgt de rekening verder door. Hoe kan dat — en wat verandert er als de salderingsregeling in 2027 verdwijnt?

De korte versie

Nederland heeft na Zweden de hoogste gasprijs voor huishoudens van de hele Europese Unie. Bij elektriciteit zitten we juist net boven het EU-gemiddelde, terwijl onze buurlanden Duitsland en België fors duurder uit zijn. De netbeheerkosten stijgen in 2026 met circa 3,5%, en vanaf 1 januari 2027 verdwijnt de salderingsregeling — waardoor zonnepaneeleigenaren een nieuwe rekensom moeten maken.

Gas: alleen Zweden is duurder

De recentste Eurostat-cijfers, gepubliceerd op 5 mei 2026, laten weinig aan duidelijkheid te wensen over. In de tweede helft van 2025 betaalden Nederlandse huishoudens gemiddeld €17,19 per 100 kWh gas, inclusief belastingen. Daarmee staat Nederland tweede in de EU, alleen voorbijgestreefd door Zweden (€20,92) en met Italië (€14,81) op flinke afstand achter ons

Het EU-gemiddelde ligt op €12,28 per 100 kWh. Een Nederlands huishouden betaalt dus ruim 40% meer dan de gemiddelde Europeaan voor exact dezelfde kubieke meter gas.

Gasprijzen huishoudens, tweede helft 2025

Land Prijs per 100 kWh (incl. btw) Verschil met NL Zweden €20,92 +22% Nederland €17,19 — Italië €14,81 -14% EU-gemiddelde €12,28 -29% Duitsland ca. €11,90 -31% België ca. €9,30 -46% Hongarije (PPS-laagste) €4,67 -73% Land Prijs per 100 kWh (incl. btw) Ierland €40,42 Duitsland €38,69 België €34,99 EU-gemiddelde €28,96 Nederland ca. €25,20 Bulgarije €13,55 Malta €12,82 Hongarije €10,82

Bron: Eurostat , aangevuld met buurlandcijfers via de Household Energy Price Index van Energievergelijk.nl

De oorzaak is geen geheim: belastingen. De Nederlandse energiebelasting op gas behoort tot de hoogste van Europa, ingesteld om verduurzaming te stimuleren. Bij onze zuiderburen ligt de fiscale druk op gas een stuk lager, waardoor een Belgisch gezin bijna de helft minder betaalt voor dezelfde kuub aardgas

Stroom: Duitsland en België zijn fors duurder dan wij

Bij elektriciteit kantelt het beeld volledig. Het EU-gemiddelde lag in de tweede helft van 2025 op €28,96 per 100 kWh — dat is €0,2896 per kWh. De prijzen bleven stabiel ten opzichte van de eerste jaarhelft, al stegen belastingen en heffingen wel licht

Nederland zit met circa 25,2 cent per kWh net onder het EU-gemiddelde. Onze buurlanden zijn juist een stuk duurder: in Duitsland betaal je ruim 40 cent per kWh, in België rond de 37 cent

Stroomprijzen huishoudens, tweede helft 2025

Dat Nederland bij stroom relatief gunstig zit, komt door het omgekeerde fiscale beleid: de energiebelasting op elektriciteit is in 2025 licht gedaald, terwijl die op gas hoog blijft. Bewuste sturing van het kabinet om huishoudens richting elektrisch koken, warmtepompen en inductie te duwen.

Maar de rekening stijgt toch — door netbeheerkosten

Hier zit de adder onder het gras. Hoewel de energiebelasting in 2026 voor zowel gas als stroom licht is verlaagd, krijgt elk huishouden te maken met fors stijgende netbeheerkosten. Netbeheer Nederland verwacht voor 2026 een gemiddelde stijging van circa 3,5%, oftewel ongeveer €2 per maand extra per gemiddeld huishouden

Die stijging is een direct gevolg van de massale investeringen die TenneT, Liander, Stedin en Enexis moeten doen om het overbelaste stroomnet uit te breiden. Per saldo betaalt een gemiddeld Nederlands huishouden — met 2.479 kWh stroom en 1.169 m³ gas — €1 tot €5 per maand méér dan in 2024, ondanks de lagere belastingtarieven

Het kantelpunt van 2027: einde salderingsregeling

Per 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling definitief. Wie zonnepanelen heeft, mag opgewekte stroom dan niet meer wegstrepen tegen de stroom die hij verbruikt. Terugleveren mag nog wel, maar de vergoeding daarvoor is fors lager

Energieleveranciers zijn wettelijk verplicht om minimaal de helft van het kale leveringstarief te vergoeden — concreet: betaal je €0,10 per kWh, dan moet de leverancier minstens €0,05 per teruggeleverde kWh vergoeden. Een wereld van verschil met de huidige situatie, waarin elke teruggeleverde kWh exact evenveel waard is als een afgenomen kWh.

Wat betekent dat in de praktijk?