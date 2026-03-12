Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

Zijn we op weg naar quasi-fascisme? Of zijn dat grote woorden een is er niet zoveel aan de hand? Moeten we waakzaam zijn of is dat overdreven?

Dat moet iedereen zelf uit kunnen maken. Daarom hier twee definities: de korte bingokaart van kenmerken, en de langere puntsgewijze uitleg.

Oordeel zelf.

Kenmerken van fascisme:

Ultranationalisme: Fascisten benadrukken de superioriteit van hun eigen natie en streven naar nationale wedergeboorte of expansie. Terug naar toen het land nog mooi was.

Autoritaire eenpartijstaat: Fascisten verwerpen democratie en pleiten voor een sterke, gecentraliseerde staat geleid door een enkele partij of leider.

Verheerlijking van geweld en militarisme: Fascisten zien geweld en oorlog als legitieme middelen om politieke doelen te bereiken.

Charismatisch leiderschap: Fascisten focussen op een sterke, charismatische leider die de wil van het volk belichaamt.

Onderdrukking van individuele vrijheden: Fascistische regimes beperken of schrappen individuele vrijheden zoals meningsuiting, verenigingsvrijheid en persvrijheid.

Staatscontrole over de economie: Fascisten pleiten voor staatscontrole over de economie, vaak in de vorm van corporatisme.

Anti-intellectualisme en vijandigheid tegenover 'andersdenkenden': Fascisten verachten intellectuelen en kritische denkers, en richten zich vaak op minderheidsgroepen als zondebok voor maatschappelijke problemen. Afkeer ook van kranten en andere media.

Naast deze kernmerken vertonen fascistische regimes vaak ook de volgende kenmerken:

Gebruik van propaganda en censuur: Fascistische regimes gebruiken propaganda om hun ideologie te promoten en om afwijkende meningen te onderdrukken.

Paramilitaire groepen: Fascistische bewegingen maken vaak gebruik van paramilitaire groepen om hun tegenstanders te intimideren en te onderdrukken.

Schending van de rechtsstaat: Fascistische regimes hebben vaak weinig respect voor de rechtsstaat en grijpen willekeurig in in het leven van burgers.

Cultus van persoonlijkheid: Fascistische regimes creëren vaak een cultus van persoonlijkheid rond hun leider.

Het is belangrijk om op te merken dat niet alle fascistische regimes alle hierboven genoemde kenmerken vertonen. Er is echter een duidelijke overlap in de ideologie en praktijken van fascistische bewegingen doorheen de geschiedenis.