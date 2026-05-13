ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kristallnacht in Loosdrecht: Brand in AZC

Politiek
door Gerard Driehuis
woensdag, 13 mei 2026 om 6:46
ANP-558102449
Succesvol fascisme begint met geweld. Om de samenleving rijp te maken voor een sterke man. De anti-antifa heeft dat goed begrepen.

Brand in asielzoekerscentrum Loosdrecht

In Loosdrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in een asielzoekerscentrum (AZC). De brand werd rond het midden van de nacht gemeld, waarna brandweer en politie massaal uitrukten.
Het vuur zou snel om zich heen hebben gegrepen, maar kon na enige tijd onder controle worden gebracht. Over de omvang van de schade is nog geen definitief beeld, al lijkt een deel van het gebouw zwaar beschadigd.

Mogelijk sprake van brandstichting

De politie laat weten dat er sterke aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Specialisten doen sporenonderzoek op de locatie en sluiten geen enkel scenario uit. Ook wordt gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn en of getuigen iets verdachts hebben gezien in de omgeving.
Vooralsnog is er geen informatie vrijgegeven over mogelijke verdachten of aanhoudingen.

Bewoners geëvacueerd

De aanwezige bewoners van het AZC zijn uit voorzorg geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn enkele mensen nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie.
De geëvacueerde bewoners zijn tijdelijk elders opgevangen. Gemeente en hulpdiensten werken samen om opvang en begeleiding te regelen.

Onrust en reacties

De brand komt op een moment dat asielopvang in Nederland op meerdere plekken onderwerp van discussie is. Incidenten rond opvanglocaties leiden vaker tot spanningen, al is nog onduidelijk of daar in dit geval sprake van is.
De gemeente heeft laten weten geschrokken te zijn en roept op om niet te speculeren over de toedracht zolang het onderzoek loopt. Meer informatie wordt later vandaag verwacht.

Lees ook

Honderduizenden Syrische vluchtelingen gaan terug naar huis, maar niet de Syriërs uit NederlandHonderduizenden Syrische vluchtelingen gaan terug naar huis, maar niet de Syriërs uit Nederland
Twee Duitsers en een Engelse toeriste in grensdetentie: Is het voor 'linkse' Europeanen nog veilig naar de VS te gaan?Twee Duitsers en een Engelse toeriste in grensdetentie: Is het voor 'linkse' Europeanen nog veilig naar de VS te gaan?
Actrice Marie Nasemann over zeven aanrandingen en het migratiedebat: “Alle daders waren blank”Actrice Marie Nasemann over zeven aanrandingen en het migratiedebat: “Alle daders waren blank”
Voor Geert & Dilan: Merkel legt eenvoudig uit hoe beschaving er uit zietVoor Geert & Dilan: Merkel legt eenvoudig uit hoe beschaving er uit ziet
loading

POPULAIR NIEUWS

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

190053601_m

Opeethypotheek: je huis verzilveren terwijl je er blijft wonen

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

ANP-457114586

Xander de Buisonjé doet schokkende onthulling: “Misbruikt onder dreiging van een pistool”

Loading