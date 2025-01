Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

Wat gebeurt er in je hoofd als je eet? De Britse kwaliteitskrant The Guardian dook in de wisselwerking tussen voeding en het brein.

De invloed van eten op ons denkvermogen is ingewikkelder dan veel hippe voedingstrends ons willen doen geloven. Hoewel er inderdaad een verband bestaat tussen darmgezondheid en mentaal welzijn, spelen er veel meer factoren mee dan alleen wat er op je bord ligt.

Mensen met psychische klachten blijken bijvoorbeeld vaak een minder diverse samenstelling van darmbacteriën te hebben. Maar of dit de oorzaak of het gevolg is van hun mentale gezondheid, is nog onduidelijk. Een gevarieerd voedingspatroon kan helpen, maar ook sociale contacten, omgevingsfactoren als stress, en medicatie beïnvloeden de bacteriën in je darmen.

Brein is verbonden met de maag

Het brein zelf speelt een cruciale rol bij hoe we op voeding reageren. Via de vaguszenuw (die de maag en de hersenen verbindt) krijgen de hersenen constant updates over wat er in de darmen gebeurt. Deze signalen worden vervolgens gefilterd en aangepast op basis van eerdere ervaringen.

Overleving staat hierbij voorop: je brein wil weten of voedsel energie levert én of het veilig is. Dit verklaart waarom één slechte ervaring met bepaald voedsel lang kan nawerken. Als je bijvoorbeeld ooit voedselvergiftiging opliep van een gerecht, kan alleen al de gedachte eraan jaren later nog walging oproepen.

Verbinding sterker bij bepaalde mensen

Recent onderzoek uit Denemarken toont aan dat deze verbinding tussen maag en hersenen bij mensen met stress-, angst- of depressieklachten sterker is. Dit toont op z’n minst aan dat het dempend of juist versterkend effect van deze verbinding per persoon verschilt. Bij sommigen kan de invloed van darmen op het brein dempend werken, terwijl het bij anderen juist een versterkend effect heeft.

Of bepaalde voeding je mentale gezondheid beïnvloedt, hangt dus af van je persoonlijke historie, genen en omgeving. Een one-size-fits-all aanpak bestaat niet. Maar één ding is wel zeker: je brein luistert altijd naar je darmen. Bewust omgaan met je voeding en luisteren naar je lichaam kan helpen om deze balans te verbeteren. Voeding is niet de enige factor, maar wel een belangrijk onderdeel van het grotere geheel.

Bron: The Guardian