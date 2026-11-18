SAN FRANCISCO (ANP) - AI-lab Anthropic pakt naar verwachting groter uit bij zijn beursgang, die naar verwachting donderdag plaatsvindt. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat het techbedrijf mikt op een prijs per aandeel van 83 dollar, boven een eerder afgegeven bandbreedte. Daarnaast zou het bedrijf meer aandelen willen aanbieden.

In eerder bij beurswaakhond SEC ingediende documenten repte Anthropic nog van een prijs per aandeel tussen de 70 en 78 dollar. Bij een introductieprijs van 83 dollar zou Anthropic minstens 68 miljard dollar ophalen met de beursgang. Daarnaast is het bedrijf van plan via een onderhandse plaatsing 26 miljard dollar op te halen, waarbij techbedrijven als Google, Nvidia, Microsoft en Broadcom buiten de beurs om Anthropic-aandelen kopen.

Met een totale opbrengst van zeker 94 miljard dollar zou het de grootste beursgang ooit worden. Ruimtevaart- en techbedrijf SpaceX haalde tot dusver het meeste geld ooit op met een beursgang, namelijk 86,2 miljard dollar.