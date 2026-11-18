WOLVERHAMPTON (ANP) - Jermaine Wattimena heeft in de achtste finales van de Grand Slam of Darts voor een grote verrassing gezorgd door wereldkampioen Luke Littler te verslaan. De Nederlandse nummer 18 van de wereld haalde een hoog niveau in Wolverhampton en won met 10-8 van de 19-jarige Brit.

Tot 2-2 ging het gelijk op, maar daarna nam Wattimena een voorsprong van 7-2. De nummer 1 van de wereld kwam terug tot 9-8, maar de Nederlander gaf het niet meer weg.

De Nederlanders Kevin Doets, Michael van Gerwen en Gian van Veen zitten ook nog in het toernooi, dat behoort tot de grootste van het dartsseizoen. Het WK begint volgende maand in Londen.