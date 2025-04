Bloomberg: Apple laat een op de vijf iPhones in India maken

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple laat inmiddels een op de vijf iPhones in India maken, meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het Amerikaanse techconcern zou het assemblagewerk in het Zuid-Aziatische land de laatste tijd versneld opschalen om minder afhankelijk te zijn van productie in China.

Volgens Bloomberg heeft Apple in de twaalf maanden tot en met maart voor 22 miljard dollar aan iPhones in India in elkaar laten zetten. Dat komt neer op een productiestijging van bijna 60 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Apple begon tijdens corona al met het verschuiven van zijn toeleveringsketen naar India. Toen werd de productie in China gehinderd door zeer strenge lockdowns.

Volgens bronnen van Bloomberg versnelde het bedrijf de iPhone-verzendingen van India naar de VS nadat president Donald Trump zijn plannen voor zogenoemde wederkerige importheffingen had aangekondigd. Inmiddels is duidelijk dat onder meer smartphones zijn vrijgesteld van die tarieven.