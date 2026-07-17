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Bloomberg: Apple spreekt regering over schikking mededingingszaak

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 20:03
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CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple praat met het Amerikaanse ministerie van Justitie over het schikken van een rechtszaak uit 2024 waarin het techbedrijf wordt beschuldigd van het overtreden van de mededingingswetgeving. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.
De Amerikaanse overheid klaagde Apple aan toen Joe Biden nog president was. De aanklacht hoorde bij een reeks rechtszaken die de macht van grote technologiebedrijven moest indammen. In de aanklacht stelt het ministerie dat Apple concurrenten, softwareontwikkelaars en consumenten heeft benadeeld met zijn vermeende gedrag.
De belangrijkste verwijten draaien om het blokkeren van zogenoemde superapps door Apple. Superapps zijn apps waarin veel verschillende diensten samenkomen, zoals chatten, betalen en winkelen. Je hoeft dan niet voor elke handeling een aparte app te openen. Ook zou het bedrijf onder meer externe berichtendiensten en cloud-streamingapps ontmoedigen en de concurrentie op de smartwatchmarkt belemmeren.
De gesprekken bevinden zich volgens de bronnen in een vroeg stadium, maar zouden al wel in volle gang zijn.
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