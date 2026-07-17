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Verstappen 'best tevreden' na eerste trainingen van GP België

Sport
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 20:20
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SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen was "best tevreden" na de eerste dag met trainingen voor de Grote Prijs van België. De 28-jarige Nederlander was de snelste in de eerste training en zette de derde tijd neer in de tweede training, al moest hij toen wel bijna een halve seconde toegeven op de Italiaanse Mercedescoureur Kimi Antonelli.
"Het ging best goed", keek Verstappen terug op beide trainingen. "We hadden geen grote problemen en de balans van de auto was meteen goed. Daarna was het vooral finetunen en hopelijk vinden we nog wat meer snelheid."
Verstappen had een dag eerder gezegd dat het een lastig circuit is in Spa-Francorchamps, omdat de Red Bull moeite heeft met het energiemanagement. "We zijn vergeleken met onze concurrenten langzamer op het rechte stuk, maar de balans was best oké", zei Verstappen, die wel wees op het grote gat met Antonelli.
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