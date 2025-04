Eerste pole MotoGP-coureur Quartararo na vier keer Márquez

JEREZ (ANP) - Fabio Quartararo heeft in Jerez een einde gemaakt aan de dominantie van Marc Márquez in de kwalificaties van de MotoGP. Márquez veroverde in de vier voorgaande grands prix telkens poleposition, maar moet in de Grote Prijs van Spanje de Fransman Quartararo voor zich dulden.

Quartararo klokte op het circuit van Jerez de beste tijd, gevolgd op 3 honderdsten van een seconde door Marc Márquez en met een iets ruimere marge de Italiaan Francesco Bagnaia. De Fransman reed bovendien een baanrecord.

Marc Márquez leidt in de WK-stand voor zijn broer Alex. Quartararo staat voorlopig achtste. Zaterdag volgt nog een sprintrace, zondag is de hoofdrace.