Bloomberg: Broadcom helpt ChatGPT-maker OpenAI met eigen AI-chip

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 8:11
SAN JOSE (ANP) - De Amerikaanse chipfabrikant Broadcom gaat OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, helpen met het ontwerpen en maken van eigen chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Met die chips wil OpenAI de concurrentie aangaan met Nvidia, dat de wereldwijde AI-chipmarkt domineert. De eerste chips zouden vanaf volgend jaar geleverd kunnen worden, zei een bron tegen persbureau Bloomberg.
Broadcom en OpenAI hebben de samenwerking nog niet openbaar gemaakt. Broadcom-topman Hock Tan verwees donderdag bij de publicatie van de resultaten wel in bedekte bewoordingen naar die samenwerking. Hij zei dat Broadcom voor ruim 10 miljard dollar aan orders heeft binnengehaald van een nieuwe klant, die de bron identificeerde als OpenAI.
Bloomberg meldde eerder al dat OpenAI en Broadcom werkten aan een ontwerp voor een chip om AI-diensten te kunnen uitvoeren of exploiteren. Zakenkrant Financial Times meldde daarnaast dat OpenAI de chip in eerste instantie voor eigen interne doeleinden zal gebruiken.
