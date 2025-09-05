FNV en CNV roepen grondpersoneel KLM op werk uren neer te leggen

UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV en CNV organiseren werkonderbrekingen bij het grondpersoneel van KLM op luchthaven Schiphol. Ze roepen medewerkers die bijvoorbeeld bagage in- en uitladen, vliegtuigen verslepen of reizigers te woord staan op om aanstaande woensdagochtend twee uur lang het werk neer te leggen. Een week later volgt een werkonderbreking van vier uur. De twee bonden zijn boos over een cao-akkoord dat KLM sloot met drie andere vakbonden, De Unie, VKP en de NVLT.

CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah verwacht veel overlast door de staking. "De werkonderbrekingen gaan veel impact hebben, want de KLM-operatie komt voor een groot deel stil te liggen. Het zal een duidelijk signaal worden vanuit de medewerkers naar de KLM-directie", zegt hij.

De vakbonden kondigden de afgelopen zomer twee keer een 24-uursstaking bij het grondpersoneel op Schiphol aan. De rechter verbood die acties, omdat de veiligheidsproblemen op Schiphol te groot zouden zijn bij zo'n staking.

Lastige financiële situatie

De twee vakbonden vinden dat de 14.000 KLM-medewerkers er in koopkracht op achteruitgaan door het donderdag gesloten cao-akkoord, iets wat de luchtvaartmaatschappij zelf tegenspreekt. Ook keren FNV en CNV zich tegen specifieke afspraken voor luchtvaarttechnici die in een zogeheten addendum zijn opgenomen. Die zijn bedoeld om op een krappe arbeidsmarkt technici te kunnen aantrekken en behouden. Ook steekt het FNV en CNV dat het onderhandelingsresultaat buiten hen om is gesloten.

De vakbonden die wel hun handtekening zetten onder de afspraken met KLM, wijzen op de lastige financiële situatie bij de luchtvaartmaatschappij. Door onder andere personeelstekorten zijn de kosten hard gestegen, wat de winstgevendheid onder druk zet. KLM kondigde daarom kostenbesparingen aan.