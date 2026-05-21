Bloomberg: Brussel wil uitzondering sancties Chinees chipbedrijf

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 13:42
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat volgende week voorstellen een uitzondering te maken op sancties voor een Chinees bedrijf dat halfgeleiders produceert. Dat schrijft Bloomberg op basis van EU-bronnen. Die uitzondering zal worden gemaakt op verzoek van de auto-industrie, die vreest voor problemen in de productieketen als er niet genoeg Chinese halfgeleiders naar Europa kunnen worden geïmporteerd.
Het Chinese bedrijf valt onder het twintigste sanctiepakket dat de EU vorige maand aannam tegen Rusland. Het staat op de sanctielijst, omdat het mogelijk ook halfgeleiders levert die gebruikt zouden kunnen worden in de Russische wapenproductie.
Bloomberg meldt nu dat autofabrikanten een beroep hebben gedaan op het dagelijks bestuur van de EU om het Chinese bedrijf tijdelijk uit te zonderen. De fabrikanten hebben nog niet genoeg tijd om een alternatieve bron voor halfgeleiders te vinden.
Voor een akkoord op de uitzondering is de unanimiteit van alle 27 lidstaten nodig.
