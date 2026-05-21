Koning durft meer dan Jetten. Hij kijkt 'met zeer veel zorgen' naar asielprotesten

Koning Willem-Alexander heeft "met zeer veel zorgen" de ontwikkelingen rondom de harde asielprotesten vorige week in Loosdrecht gevolgd. "Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie, maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf", zei de koning donderdag tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie met het koninklijk gezin.

Willem-Alexander hoopt dat de demonstraties in het vervolg weer "op een normale manier" gaan. "Dat we gewoon het gesprek kunnen voeren over hoe we invulling geven aan een probleem dat we samen als land en als samenleving moeten oplossen, en dat is het huisvesten van asielzoekers en statushouders in het hele land."

In de afgelopen week liepen protesten tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht uit de hand. Daarbij werd brand gesticht en werden vernielingen aangericht. Ook gooiden demonstranten met stenen en zwaar vuurwerk.