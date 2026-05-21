ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koning durft meer dan Jetten. Hij kijkt 'met zeer veel zorgen' naar asielprotesten

Samenleving
door Dirk Kruin
donderdag, 21 mei 2026 om 13:35
bijgewerkt om donderdag, 21 mei 2026 om 13:57
anp210526151 1
Koning Willem-Alexander heeft "met zeer veel zorgen" de ontwikkelingen rondom de harde asielprotesten vorige week in Loosdrecht gevolgd. "Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie, maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf", zei de koning donderdag tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie met het koninklijk gezin.
Willem-Alexander hoopt dat de demonstraties in het vervolg weer "op een normale manier" gaan. "Dat we gewoon het gesprek kunnen voeren over hoe we invulling geven aan een probleem dat we samen als land en als samenleving moeten oplossen, en dat is het huisvesten van asielzoekers en statushouders in het hele land."
In de afgelopen week liepen protesten tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht uit de hand. Daarbij werd brand gesticht en werden vernielingen aangericht. Ook gooiden demonstranten met stenen en zwaar vuurwerk.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-05-21 om 05.51.34

Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

27Friedman-mpkl-articleLarge

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

260830387_m

Markt tweedehands campers stort in: “lasten wegen zwaarder dan vakantievrijheid”

150584993_l

Je pensioen gaat in het nieuwe stelsel niet alleen stijgen, maar ook dalen

shutterstock_753013399

Knipperende remlichten en ‘afleidingscamera’: nieuwe auto's doen veel zelf, ook als je dat niet wilt

jos-leijdekkers-ook-bekend-als-bolle-jos-en-el-presidente

Bolle Jos glipt door het net

Loading