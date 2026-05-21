Lamens buigt voor Poolse en mist hoofdtoernooi Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisster Suzan Lamens heeft zich niet geplaatst voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Nederlandse speelster verloor in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi; ze boog na twee lange sets voor de Poolse Maja Chwalinska: 6-7 (4) 5-7.

Vorig jaar maakte de 26-jarige Lamens haar debuut in de grand slam op het Parijse gravel. Ze ging toen in de eerste ronde van het hoofdtoernooi onderuit.

Lamens wist haar tegenstander twee keer te breken in de eerste set, maar Chwalinska brak steeds terug en won uiteindelijk de tiebreak met 7-4. In de tweede set braken de speelsters elkaar over en weer, maar een vierde break van Chwalinska bij een stand van 5-5 gaf de doorslag. De 24-jarige Poolse serveerde de wedstrijd daarna uit.

De nederlaag van Lamens betekent dat er geen Nederlandse tennisster meedoet in het hoofdtoernooi bij de vrouwen.