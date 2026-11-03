Bloomberg: chipmaker Nexperia daagt Chinese eigenaar voor rechter

NIJMEGEN (ANP/BLOOMBERG) - De chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen, die vorig jaar centraal stond in een diplomatiek conflict tussen Nederland en China, heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Chinese moederbedrijf Wingtech Technology. Dat maakte Wingtech dinsdag bekend. Volgens de Chinezen eist Nexperia een schadevergoeding van meer dan 2 miljard dollar.

De rechtszaak zorgt voor een verdere escalatie van het conflict tussen de Chinese tak van Nexperia en het internationale management, die inmiddels tegenover elkaar staan. Wingtech meldde dat de rechtszaak is aangespannen bij een rechtbank in Amsterdam. De zaak richt zich niet alleen tegen het bedrijf zelf, maar ook tegen oprichter en voormalig topman Zhang Xuezheng en twee Chinese entiteiten.

Nexperia eist een schadevergoeding omdat interne afspraken geschonden zouden zijn en Wingtech een eigen toeleveringsketen heeft opgezet, waarmee directe concurrentie is gecreëerd.