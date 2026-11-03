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Hackers kwamen binnen via nepsollicitatiegesprek, zegt Binance

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - Hackers kregen via een nepsollicitatiegesprek controle over een computer om uiteindelijk miljarden dollars aan cryptomunten te stelen, meldt Binance. De hackers maakten daarna gebruik van een interne AI-tool om toegang te krijgen tot cryptoportemonnees. Het gaat om de grootste cryptoroof ooit.
Binance meldt dat een werknemer werd benaderd voor een nieuwe baan. Hij had onder meer een virtueel gesprek met de topman van een nepbedrijf. Aan het einde van het tweede gesprek moest de werknemer een opdracht downloaden en op zijn werkcomputer zetten, daarin zat de kwaadaardige code.
Via de gecompromitteerde laptop lukte het de hackers om 6,3 miljard dollar aan cryptomunten te stelen. Vanuit cryptoportemonnees werden fikse bedragen overgemaakt naar de hackers.
Binance heeft eerder al laten weten dat alle slachtoffers worden gecompenseerd. De cryptobeurs heeft miljarden dollars aan eigen bedrijfsmiddelen apart gezet om de gevolgen op te vangen.
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