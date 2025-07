Bloomberg: ECB dreigt Franse bank te beboeten om klimaatbeleid

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) dreigt Crédit Agricole te beboeten, omdat de op een na grootste bank van Frankrijk niet voldoende doet om klimaatrisico's te beheersen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het zou voor het eerst zijn dat de ECB met betrekking tot het klimaat een bank beboet.

Volgens de bronnen bedraagt de boete niet meer dan 7 miljoen euro. Crédit Agricole zou de straf nog aanvechten. Over dat bezwaar zou nog geen besluit zijn genomen. De ECB en Crédit Agricole wilden geen commentaar geven aan Bloomberg.

De ECB heeft eerder eisen opgesteld over hoe banken hun risicobeheer moeten aanpassen om zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Zo let de toezichthouder erop of banken goed kijken naar de mogelijke financiële gevolgen van extreme weersomstandigheden. Ook moeten banken rekening houden met de waarschijnlijkheid dat bedrijven met een hoge CO2-uitstoot in de loop van de tijd aan waarde zullen verliezen.