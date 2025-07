Oekraïne vraagt om Amerikaanse wapens en miljarden van Europa

LONDEN (ANP) - Oekraïne vraagt zijn bondgenoten dringend om meer Amerikaanse wapens voor het land in te kopen en een miljardentekort in zijn defensiebegroting aan te vullen. De Oekraïense regering deed het klemmende beroep maandag tijdens een nieuwe vergadering voor militaire steun, waaraan 52 bondgenoten deelnamen.

De VS willen weer Amerikaanse wapens zoals Patriot-luchtverdedigingssystemen leveren, memoreerde de nieuwe Oekraïense defensieminister Denys Sjmyhal. Zij het op kosten van Europa. Oekraïne hoopt dat Europese bondgenoten daarnaast zes miljard dollar bijdragen voor de lopende begroting. Dat geld is nodig voor kamikazedrones om de Russen tegen te houden, onderscheppingsdrones om de onophoudelijke luchtaanvallen af te slaan en langeafstandswapens om "de oorlog naar Rusland te brengen".

Sjmyhal sprak tijdens een videovergadering van de Defensiecontactgroep voor Oekraïne. Onder president Trump slaan de VS die soms over, maar de Amerikaanse defensieminister belde nu wel in.