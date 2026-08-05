Bloomberg en Reuters: VS komen met importheffing op polysilicium

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om een importheffing in te stellen op polysilicium. Dat melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Polysilicium is een belangrijke grondstof voor zonnepanelen die in zijn zuiverste vorm ook een grondstof is voor de productie van chips.

Bronnen zeggen tegen Bloomberg dat regeringsfunctionarissen de afgelopen dagen hebben gesproken over een tarief op de grondstof van minstens 15 procent.

Trump wil volgens Bloomberg ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen zouden niet alleen gelden voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Met deze maatregelen wil Washington volgens de ingewijden de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.