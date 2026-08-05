Gemengd beeld op Wall Street na hoop op heropening Hormuz

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. Beleggers verwerkten de kwartaalresultaten van onder meer SpaceX en Walt Disney. Daarnaast is hun hoop op een heropening van de Straat van Hormuz toegenomen.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde woensdag overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Er zouden geen andere landen bij betrokken zijn. De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag gezegd dat een deal rond de belangrijke zeestraat, met inbegrip van de Amerikanen, ophanden was.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 54.349,12 punten. De brede S&P 500-index eindigde 0,2 procent lager tot 7723,55 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent op 26.363,44 punten. Dinsdag waren nog plussen tot 2,6 procent te zien op Wall Street.

SpaceX

SpaceX verloor 13,6 procent. Het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk kwam dinsdag na de slotbel op de beurzen in New York voor het eerst als beursgenoteerd bedrijf met cijfers. Daaruit kwam naar voren dat SpaceX de investeringen in vooral AI-infrastructuur in het afgelopen kwartaal flink heeft verhoogd naar meer dan 18 miljard dollar. Beleggers zijn echter bezorgd of SpaceX de enorme AI-investeringen wel kan terugverdienen.

Nvidia kreeg er 3,4 procent bij. Elon Musk heeft gezegd dat SpaceX in de toekomst alleen nog maar processoren van het chipconcern zou gebruiken bij het bouwen van zijn infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI).

AMD

Chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) daalde 7 procent na het publiceren van zijn kwartaalcijfers. De omzetverwachting voor het lopende kwartaal was minder sterk dan sommige analisten hadden verwacht.

Walt Disney pluste 3,7 procent. Het entertainmentconcern heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. De pretparken werden door meer gasten bezocht en ook de cruiseschepen van het bedrijf ontvingen meer mensen.

Uber

Booking Holdings, de eigenaar van onder meer Booking.com, steeg 6,6 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. E-commercebedrijf Shopify won 17 procent door goed ontvangen cijfers.

Uber zakte 5,3 procent. De taxi- en bezorgdienst kwam met een verwachting voor het aantal boekingen die net aan de verwachtingen van analisten voldeed. Dit versterkte de zorgen bij beleggers over het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen in het tijdperk van zelfrijdende taxi's.