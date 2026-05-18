Bloomberg: EU kijkt naar maatregelen tegen Chinese producten

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie kijkt of nieuwe maatregelen nodig zijn om de economie te beschermen tegen Chinese producten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Brussel is in toenemende mate bezorgd over het groeiende handelstekort met China en de gevolgen daarvan voor Europese bedrijven.

Brussel wil vaststellen welke maatregelen lidstaten bereid zijn te nemen tegen de overcapaciteit aan Chinese goederen die op de Europese markt komen. De Europese Commissie voert eind mei een debat over het onderwerp en in juni komen EU-leiders bijeen in Brussel, melden bronnen aan Bloomberg. Daar wordt besproken of er een gezamenlijke aanpak moet komen tegen het handelen van China. Ook zal er gesproken worden over de inzet van het antidwanginstrument, de zogeheten handelsbazooka waar de EU eerder in de richting van de VS mee dreigde.

Chinese functionarissen lieten zich eerder negatief uit over initiatieven van Brussel om Europese producenten voorrang te geven bij overheidsopdrachten.