Grand Départ Tour de France 2028 in Reims na twee keer buitenland

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 15:23
REIMS (ANP/AFP) - De Tour de France start in 2028 in Reims. Dat heeft de organisatie van de grootste wielerwedstrijd ter wereld maandag bekendgemaakt in de noordoostelijk gelegen Franse stad. De edities van 2026 (Barcelona) en 2027 (Edinburgh) beginnen in het buitenland.
"We hadden twee zeer goede kandidaten", zei koersdirecteur Christian Prudhomme maandag op een persconferentie in Reims. "Het laat de noodzaak zien dat we het Grand Départ regelmatig in Frankrijk houden." De andere kandidaat was overigens Luxemburg, dat volgens de organisatie wel nog een belangrijke rol mag spelen in de openingsfase van de Tour in 2028.
De organisatie wil vier etappes organiseren in de regio Grand Est. Ook de steden Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville en Verdun worden aangedaan. De Tour begint in 2028 al op 24 juni vanwege de Olympische Spelen in Los Angeles later die zomer. Op 16 juli eindigt de slotetappe in Parijs.
