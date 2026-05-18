NYT: VS willen meer dan militaire rol op Groenland

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 14:47
bijgewerkt om maandag, 18 mei 2026 om 14:55
In de onderhandelingen over de toekomst van Groenland sorteren de Verenigde Staten voor op een grotere rol dan slechts militair. Dat schrijft The New York Times, dat zich baseert op vele gesprekken met Amerikaanse, Deense en Groenlandse bronnen.
Zo zou onder meer worden gesproken over vetorecht voor de VS in het geval Russische of Chinese partijen willen investeren op Groenland, en over grondstoffen die Groenland herbergt. Ook willen de VS na een mogelijke verzelfstandiging van het semiautonome Deense eiland militair aanwezig kunnen blijven, iets waar Groenland volgens de krant geen heil in ziet. Het Pentagon zou haast maken met plannen voor militaire uitbreiding.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk de wens uitgesproken Groenland te willen inlijven, en zette die ambitie begin dit jaar kracht bij door te zeggen desnoods geweld niet te schuwen. Dat leidde onder meer tot spanningen binnen de NAVO; zowel de VS als Denemarken maken daar deel van uit.
