Bloomberg: EU wil invoerheffingen staal verhogen naar 50 procent

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is van plan de invoerheffingen op staal te verhogen naar 50 procent. De hoeveelheid staal die toegelaten wordt voordat dit hogere tarief geldt, moet daarnaast bijna halveren, staat in een conceptvoorstel dat persbureau Bloomberg heeft ingezien.

De EU werkt momenteel met een tijdelijk beleid om haar staalindustrie te beschermen. Er wordt een heffing van 25 procent opgelegd op de meeste importen zodra de quota zijn uitgeput. Dit beleid loopt in juni af en de EU werkt aan een permanentere regeling die volgende week wordt gepresenteerd.

Volgens het conceptvoorstel wil de Europese Commissie het tarief verhogen naar 50 procent "om het risico op handelsverlegging te minimaliseren". Deze stap brengt het tarief van de EU op één lijn met dat van de VS, die overcapaciteit uit China willen tegengaan.

De Europese staalindustrie had al aangedrongen op krachtige maatregelen. De sector heeft veel last van goedkope importen uit China en andere Aziatische landen.