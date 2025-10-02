Tesla zakt op Wall Street ondanks recordaantal verkochte auto's

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Tesla was donderdag een duidelijke verliezer op de beurs in New York, ondanks dat de autofabrikant een recordaantal voertuigen heeft verkocht in het afgelopen kwartaal. Beleggers lijken ervan uit te gaan dat de prestatie moeilijk te evenaren zal zijn, aangezien een Amerikaanse subsidieregeling voor elektrische auto's per 1 oktober niet meer bestaat.

Het bedrijf leverde wereldwijd 497.099 voertuigen af. Dat is ruim 7 procent meer dan een jaar terug en ook meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Toch verloor Tesla op Wall Street ruim 5 procent aan beurswaarde.

De tegenstelling illustreert hoe het sentiment van beleggers steeds meer losgekoppeld raakt van Tesla's autoverkopen. In plaats daarvan ligt de focus volgens kenners nu op de potentiële winst die te behalen valt met de robotaxi en projecten met kunstmatige intelligentie en robots, waarvan topman Elon Musk heeft gezegd dat ze de toekomstige marktwaarde van het bedrijf zullen bepalen.

De belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters gingen licht hoger de handel uit. Beleggers voelden zich daarbij gesteund door berichten dat ChatGPT-maker OpenAI bij een aandelenverkoop een waardering heeft gekregen van 500 miljard dollar. Dat is veel meer dan eerder.

De opmars van Amerikaanse aandelen naar nieuwe recordhoogtes werd in de late middaghandel hervat nadat het optimisme rond technologieaandelen op de proef werd gesteld door president Donald Trumps overwegingen om "duizenden" federale banen te schrappen. Het Witte Huis wilde met die boodschap de druk op de Democraten opvoeren om een einde te maken aan de woensdag begonnen 'shutdown'.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 46.519,72 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6715,35 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 22.844,05 punten. De bitcoin kwam daarnaast voor het eerst in weken weer boven de 120.000 dollar. Verder gingen de olieprijzen tot 1,7 procent omlaag.

Boeing eindigde met een plus van 1 procent. Vlak voor het slot van de handel meldde persbureau Bloomberg wel dat de komst van de nieuwe Boeing 777X waarschijnlijk vertraging oploopt. Ingewijden voorzien dat het nieuwe toestel pas begin 2027 echt in gebruik kan worden genomen door maatschappijen. Dat zou een tegenvaller zijn die Boeing veel geld kan kosten.