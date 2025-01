Kabinet wil EU-consortium oprichten voor digitale infrastructuur

DEN HAAG (ANP) - Nederland wil samen met Frankrijk, Duitsland en Estland een Europees consortium oprichten voor digitale infrastructuur, zo maakte staatssecretaris Zsolt Szabó (digitalisering) bekend in een debat. Het doel is volgens hem te komen tot een "meer weerbaar Europees online-ecosysteem waarbij privacy, transparantie en keuzevrijheden centraal staan". Partijen toonden zich aangenaam verrast door het plan, vooral omdat in de Tweede Kamer grote zorgen leven over de afhankelijkheid die in Europa is ontstaan van de socialemediaplatforms van grote Amerikaanse techbedrijven, zoals X en Meta.

Directe aanleiding voor die zorgen is de invloed die miljardair Elon Musk via zijn platform X openlijk probeert uit te oefenen op Europese regeringen en verkiezingen. De Kamer en ook het kabinet zijn bezorgd over de desinformatie die via X wordt verspreid, door Musk en anderen. De techmiljardair is een vertrouweling van aankomend president Donald Trump en krijgt een flinke rol in diens regering. Ook op Facebook zal desinformatie toenemen nu Meta-topman Mark Zuckerberg heeft gezegd dat hij stopt met de onafhankelijke factcheckers, die tot nu toe content controleerden op onjuistheden.

Vooral de oppositie mist de urgentie bij het kabinet om iets te doen aan deze ontwikkelingen, omdat onwaarheden en leugens de werking van de democratische rechtsstaat kunnen aantasten. D66'er Jan Paternotte hekelde dat andere Europese landen al wel hebben gereageerd op de acties vanuit Amerika, maar dat het vanuit Nederland "oorverdovend stil" is.