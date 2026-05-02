Bloomberg: geen akkoord Spirit Airlines en Amerikaanse regering

Economie
door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 7:15
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De gesprekken tussen de Amerikaanse regering en luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines zijn beëindigd zonder een akkoord om de in moeilijkheden verkerende luchtvaartmaatschappij te redden. Dat melden bronnen die op de hoogte zijn van de gesprekken aan persbureau Bloomberg.
De luchtvaartmaatschappij bereidt zich voor om de activiteiten rond 03.00 uur zaterdag New Yorkse tijd (09.00 uur Nederlandse tijd) te staken, aldus de bronnen. Zij willen anoniem blijven, omdat de informatie niet openbaar is.
De Amerikaanse president Donald Trump zei op vrijdag dat hij een definitief voorstel had gedaan om de luchtvaartmaatschappij van een faillissement te redden. Hij zei dat hij hier alleen mee door zou gaan als het een goede deal voor de Amerikaanse regering was.
Het bedrijf hoopte op een reddingspakket van 500 miljoen dollar (ongeveer 426 miljoen euro) van de Amerikaanse overheid. Spirit Airlines lijdt onder meer onder de gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.
POPULAIR NIEUWS

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

20 tips om je auto in goede conditie te houden

Hoe slecht is kweekzalm nu echt?

Paus provoceert Trump, benoemt voormalige ongedocumenteerde migrant tot bisschop VS

Zo herken je schildklierproblemen (en wat je eraan kunt doen)

Chatbot besluit zelf hele database te wissen: drama voor bedrijf

