Bloomberg: gesprekken verkoop Venezolaanse olie aan afnemers Azië

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De grote internationale grondstoffenhandelaren Vitol en Trafigura voeren gesprekken met raffinagebedrijven in Azië over de verkoop van Venezolaanse olie. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Volgens Bloomberg hebben Vitol en Trafigura al voorlopige goedkeuring van de Amerikaanse regering gekregen voor het op de markt brengen van olie uit Venezuela.

Volgens de ingewijden zijn grote raffinaderijen in China en India afgelopen weekend benaderd door Vitol en Trafigura. Die gesprekken zijn nog in een vroeg stadium en er zijn nog geen afspraken gemaakt over een daadwerkelijke verkoop, aldus de bronnen. Ook zou worden gepraat met raffinaderijen in de Verenigde Staten.

Vertegenwoordigers van Vitol en Trafigura waren vrijdag in het Witte Huis op een bijeenkomst met president Donald Trump om te praten over de wederopbouw van de verwaarloosde olie-industrie van Venezuela. De Europese handelsbedrijven waren in het verleden actief met de handel in Venezolaanse olie.