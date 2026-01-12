ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: gesprekken verkoop Venezolaanse olie aan afnemers Azië

Economie
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 14:19
anp120126138 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De grote internationale grondstoffenhandelaren Vitol en Trafigura voeren gesprekken met raffinagebedrijven in Azië over de verkoop van Venezolaanse olie. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Volgens Bloomberg hebben Vitol en Trafigura al voorlopige goedkeuring van de Amerikaanse regering gekregen voor het op de markt brengen van olie uit Venezuela.
Volgens de ingewijden zijn grote raffinaderijen in China en India afgelopen weekend benaderd door Vitol en Trafigura. Die gesprekken zijn nog in een vroeg stadium en er zijn nog geen afspraken gemaakt over een daadwerkelijke verkoop, aldus de bronnen. Ook zou worden gepraat met raffinaderijen in de Verenigde Staten.
Vertegenwoordigers van Vitol en Trafigura waren vrijdag in het Witte Huis op een bijeenkomst met president Donald Trump om te praten over de wederopbouw van de verwaarloosde olie-industrie van Venezuela. De Europese handelsbedrijven waren in het verleden actief met de handel in Venezolaanse olie.
loading

POPULAIR NIEUWS

scheiden-of-blijven

"Liefde: toestand of dagelijkse keuze? Therapeuten verklappen het geheim"

110891514_m

Is suiker echt verslavend?

anp120126059 1

Trump niet blij met opmerking topman ExxonMobil over Venezuela

anp110126095 1

Ga niet rijden als het niet nodig is, waarschuwt Rijkswaterstaat

175819624_m

De simpele manier om een vriend met depressie te helpen

anp110126120 1

President Cuba: we verdedigen vaderland tot laatste druppel bloed

Loading