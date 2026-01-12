Eurocommissaris Defensie: inname Groenland door VS is einde NAVO

SALEN (ANP/RTR) - Als de VS met geweld Groenland innemen, betekent dat het einde van de NAVO. Dat heeft Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) maandag in Zweden gezegd. EU-lidstaten zijn daarnaast verplicht Denemarken te hulp te schieten als het land te maken krijgt met Amerikaanse agressie, zei hij verder. Groenland maakt deel uit van Denemarken.

"Ik ben het eens met de Deense premier dat dit het einde van de NAVO zou betekenen, maar ook onder de bevolking zou dit zeer negatief worden ontvangen", zei commissaris Kubilius op een veiligheidsconferentie in Zweden.

De Deense premier Mette Frederiksen zei vorige week dat een Amerikaanse aanval op een NAVO-bondgenoot "het einde van alles" zou zijn.

Het kabinet kijkt "welwillend" naar deelname aan een eventuele NAVO-missie bij Groenland, heeft demissionair defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) vrijdagavond gezegd. Concrete plannen daartoe zijn er nog niet.