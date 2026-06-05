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Bloomberg: grote vraag naar aandelen SpaceX bij beursgang

Economie
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 18:46
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De vraag naar aandelen bij de beursgang van SpaceX is groot. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg is die vraag zelfs groter dan het aantal aandelen dat SpaceX gaat uitgeven bij de beursgang in New York die volgende week vrijdag plaats zou moeten vinden.
Het ruimtevaart-, satelliet- en AI-bedrijf van Elon Musk wil bij zijn beursgang 75 miljard dollar ophalen. Daarbij worden bijna 555,6 miljoen aandelen naar de beurs gebracht voor 135 dollar per stuk. Maar volgens Bloomberg is er bij institutionele investeerders zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders meer vraag naar die aandelen dan de hoeveelheid stukken die beschikbaar zijn.
De beursgang wordt dan de grootste ooit. Het huidige record ligt nu nog bij het Saudische staatsolieconcern Aramco dat bij zijn beursgang in 2019 meer dan 29 miljard dollar ophaalde.
Bij de door SpaceX aangegeven introductieprijs zou het bedrijf in totaal bijna 1,77 biljoen dollar waard zijn.
SpaceX, voluit Space Exploration Technologies Corp, krijgt dan een notering aan de technologiebeurs Nasdaq onder het beurssymbool 'SPCX'. Musk wil met het opgehaalde geld onder meer datacenters voor kunstmatige intelligentie in de ruimte gaan bouwen. Hij heeft ook plannen voor missies naar de maan en Mars.
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